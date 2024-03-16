İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelere saldırılarını sürdürdü. Sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetti ve enkaz altında kaldı. Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor ve uluslararası çevreler insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.

16.03.2024 05:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarında en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etmiş, onlarca kişi ölmüş ve enkaz altında kalmıştı.

Sivil savunma ekiplerinin, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardığı ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail'in saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçoğu da yaralanmıştı. Kentin Nasr Mahallesi'nde de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kütahya'da 'Geleneksel ümmet iftarı' düzenlendi
    05:19 Kütahya'da 'Geleneksel ümmet iftarı' düzenlendi

    Kütahya Ulu Cami'de gerçekleşen iftara katılan vatandaşlar simit, peynir, ayran, su ve hurma ile orucunu açtı. Programa Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, siyasi parti üyeleri ve bine yakın vatandaş katıldı. Gazze'de devam eden katliamdan dolayı Ramazan ayının buruk geçtiğini söyleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, 'İnşallah hem Gazze hem Doğu Türkistan için bu Ramazan'ın yeni açılımlar getireceğini umuyorum. Bu Ramazan, burada ettiğimiz dualarla, gayretlerle ve birlikteliğimizle en kısa sürede hem Gazze'nin hem Kudüs'ün özgür olduğunun ve Doğu Türkistan'ın işkencelerden kurtulacağının, oradaki soykırımın biteceğinin habercisidir' diye konuştu. Ümmet iftarının sembolik hale geldiğini söyleyen AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, 'Burada maksat insanların bu şekilde de iftar yapabileceğini, fakirlerin akşamları ne yediğini dahileştirebilmek, onların bu şekilde iftar yaptığını göstermek aynı zamanda birlik ve beraberliği sağlamak için önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiler' dedi. Her sene bu tür iftar programlarına katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Saraçoğlu, yoğun programına rağmen bu sene de iftar programına katıldığını söyledi. - KÜTAHYA

  • Kütahya'da 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
    05:12 Kütahya'da 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

    Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saklandığı evde yakalanan U.G. isimli şahıs, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunuyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.

  • Kütahya Simav'da Cami Market açıldı
    05:12 Kütahya Simav'da Cami Market açıldı

    Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde bulunan Büyük Cami, mukabele, yatsı ve teravih namazına gelen çocuklara ücretsiz alışveriş imkanı sunan Cami Market'i hizmete açtı. Haftanın belirli günlerinde 35 kız ve 33 erkek öğrenciye ücretsiz alışveriş imkanı sunulan Cami Market, camiyi sevdirmek ve namaz bilincini aşılamak amacıyla kuruldu. Marketin eksik ürünleri ise hayırseverlerin desteğiyle tamamlanıyor.

  • Edirne'de dur ihtarına uymayan araçta 6 kaçak göçmen yakalandı
    03:42 Edirne'de dur ihtarına uymayan araçta 6 kaçak göçmen yakalandı

    Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

  • Alaca'da polisten şok uygulama
    03:22 Alaca'da polisten şok uygulama

    Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri şok uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri ilçe genelinde gece boyunca denetim yaptı. Uygulamalar sırasında 575 şahıs sorgulanırken 182 araç kontrol edildi. Denetimlerde araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kasatura olarak tabir edilen kesici alet ele geçirilirken, 1 araç da trafikten men edildi. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.


00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
23:38 Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
22:47 Bağcılar Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:01 Trabzon’da otobüs terminalinde piton ele geçirildi Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
21:38 Bingöl’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
20:35 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı 2 madde sayıp “Bunları yaparsan oylar senin“ dedi Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunları yaparsan oylar senin" dedi
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 06:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement