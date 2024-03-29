İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Şucaiye Spor Kulübüne düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli öldü. Saldırıda ayrıca 30 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda ise toplamda 32 bin 623 Filistinli öldü, 75 bin 92 kişi yaralandı. İsrail ordusu ise 7 Ekim'den bu yana 597 askerinin öldüğünü açıkladı.

29.03.2024 13:03
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İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şucaiye Spor Kulübüne yönelik saldırısında en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri insansız hava araçlarıyla Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Spor Kulübünü bombaladı.

Saldırıda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 30'u da yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 20'si de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail ordusu Han Yunus kentinin güneybatı bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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