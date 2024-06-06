İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 75 Filistinli öldü

GAZZE, 5 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli bölgelere gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 75 Filistinli hayatını kaybetti.
Çarşamba günü Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçakları ile topçularının gece boyunca Gazze'nin merkezindeki El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kampları ile Deyr el-Balah'ın doğusunda birçok noktayı bombaladığını söyledi.
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