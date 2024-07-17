İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 285. gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alıyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda bombalanan bir evde 7 kişi hayatını kaybederken, Abdullah Azzam Camii'ne yapılan saldırıda 2 Filistinli öldü. İsrail'in Gazze kentinde birçok bölgeyi hedef aldığı belirtilirken, saldırıların Han Yunus ve Refah kentlerinde de devam ettiği ifade edildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Sivil altyapı da tahrip ediliyor.

17.07.2024 09:43
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İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 285. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bombalanan bir evde 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Abdullah Azzam Camii'ni bombaladığı, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü ve 15'inin yaralandığı ifade edildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki İhsan Camii'nin yanında bir binanın vurulması sonucu en az 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı paylaşılan haberde, İsrail'in Gazze kentinde Tel el-Hava Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarının da sürdüğü belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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