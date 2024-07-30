İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail savaş uçakları Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı ve saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi. Nusayrat Mülteci Kampı'nın girişinde toplanan vatandaşlar da hedef alındı ve saldırıda 12 kişi öldü. İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve sivil altyapının da tahrip edildiği belirtiliyor.

30.07.2024 18:39
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın girişinde toplanan vatandaşları da hedef aldığı, saldırıda 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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