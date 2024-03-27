İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 76 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

27.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
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İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 173 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 76 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 490'a, yaralı sayısının da 74 bin 889'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi - Son Dakika
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