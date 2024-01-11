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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı arttı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı arttı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a ulaştı. Sağlık sektörüne yönelik saldırılar sonucunda 337 doktor ve sağlık çalışanı öldürüldü, 99'u alıkondu. Hastanelerin doluluk oranı yüzde 340'ın üzerinde olduğu ve 10 bin kanser hastasının ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi. Ayrıca, saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin yerinden edilmiş kişi solunum, deri ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı arttı
11.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:48
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 97 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte aileleri hedef alan "10 katliam" işlediği ve bu katliamlarda 112 kişinin öldüğü, 194'ünün de yaralandığı ifade edildi.

Bu sayının sadece hastanelere ulaşan rakamları yansıttığı vurgulanan açıklamada bu haliyle 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 469'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 604'e çıktığı aktarıldı. Ölenlerden yüzde 70'inin kadın ce çocuklardan oluştuğu yinelendi.

Sağlık sektörüne yönelik saldırılar

Sağlık sektörünün verdiği kayba da değinilen açıklamada, 337 doktor ve sağlık çalışanının öldürüldüğü, 99'unun alıkonduğu, 150 sağlık kurumunun hedef alındığı, 30 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 121 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Saldırıların başladığı tarihten bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden 707 yaralı ve 438 hastanın çıkış yaptığı kaydedilen açıklamada, durumları kritik olan 6 bin 200 kişinin tedavilerinin dışarıda yapılmasının gerektiği kaydedildi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin hizmet dışı kalması nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Güney'deki hastanelerin doluluk oranı yüzde 340'tan fazla

Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerin hasta, yaralı ve on binlerce yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, hastanelerdeki yatak doluluk oranlarının yüzde 340'ın üzerinde olduğuna, yaralı sayısının hastanelerin yatak kapasitesinin 4 katı olduğuna işaret edildi.

Doğum ve dahiliye servislerindeki yatakların ameliyat yatağına dönüştürüldüğü, koridorlara, çadırlara ve çevredeki okullara yatak konulduğu kaydedildi.

Salgın hastalıklar ve yardım talebi

Saldırıların başladığı tarihten bu yana 500 bin salgın hastalık vakası tespit edildiği, havanın soğumasıyla birlikte 1 milyon 900 bin yerinden edilmiş kişinin kalabalık barınma merkezlerinde solunum, deri ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığı dile getirildi.

Sağlık Bakanlığının, yaralıların hayatlarının kurtarılması amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerdeki sağlık ekiplerine destek olmak üzere 8 uluslararası sağlık ekibini kabul ettiği kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara Gazze'ye sağlık ekibi ve sahra hastanesi gönderme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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