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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 708'e ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 708'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 708'e ulaştı. Son 24 saatte ise 151 Filistinli öldü, 248 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı hala enkaz altında veya yol kenarlarında kurtarılmayı bekliyor.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 708\'e ulaştı
12.01.2024 - 15:20,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 708'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 98 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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