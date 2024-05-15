İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 233'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 233'e yükseldi

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 233\'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 233'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 60 Filistinli öldü, 80 Filistinli yaralandı. Yaralı sayısı 79 bin 141'e çıktı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

15.05.2024 15:59
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 233'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 222 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 233'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 79 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 233'e yükseldi - Son Dakika

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