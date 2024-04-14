İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 191. gününde devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, ez-Zehra kenti ve el-Miğraka bölgesine düzenlediği yoğun saldırılar sonucu en az 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
İsrail savaş gemilerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah ve Han Yunus'un batısında bulunan Filistinlilerin evlerine düzenlediği yoğun bombardımanda bir kaç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezinde bulunan ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerinde dört evi bombalaması sonucu çok sayıda kişi farklı derecelerde yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 686 Filistinli öldürüldü, 76 bin 309 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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