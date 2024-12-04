İsrail\'in Gazze\'ye Hava Saldırısı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırıları sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında "güvenli bölge" olarak iddia ettiği el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen vatandaşları ve gıda depolarını bombaladığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Mevasi bölgesini bombaladığı kaydedildi.

Saldırılar sonucu en az 10 sivilin yaşamını yitirdiği, onlarcasının yaralandığı aktarılan haberde, Refah kentinde de İsrail'in saldırıları sonrası enkazdan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde Vail Ebu Zine isimli Filistinli gazetecinin evini bombaladığı vurgulanan haberde, gazeteci Ebu Zine'nin söz konusu saldırı sonucu yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli öldü, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.