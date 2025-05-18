İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 27 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki iki ayrı bölgeye hava saldırıları düzenledi.

Cibaliye kentinin En-Nazla bölgesinde yerleşim bölgesine yapılan İsrail saldırısında, 12 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin yaşadığı Gazze'nin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda ise 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve birçoğunun yaralandığı aktarıldı.