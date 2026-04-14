İsrail\'in Gazze\'ye Hava Saldırısı: 3 Ölü

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, gün içerisinde Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını İHA ile bombaladığı saldırıda biri çocuk 4 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Cibaliya Beled bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı Halave Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki Adem Halave hayatını kaybetmişti.

İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk 8'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 757 kişi öldü, 2 bin 111 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 172 bini aşkın kişi yaralandı.