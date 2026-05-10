İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 3 Ölü, 4 Yaralı

10.05.2026 12:43
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesimine düzenlediği hava saldırılarında 2'si emniyet güçleri mensubu 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberi ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplu halde bulunduğu bir alanı bombaladı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Genel Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, Han Yunus'un batısındaki Emel mahallesinde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda araçta bulunan Han Yunus Polis Merkezi Suç Araştırma Müdürü Vessam Fayiz Abdulhadi ile çavuş Fadi Abdelmuti Heykel hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail donanmasının, Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail savaş gemileri, Gazze kentinin kıyılarını topçu atışları ve ateş açarak hedef aldı.

Gazze kentinin doğusunda ise bazı binalar ve tesisler İsrail tarafından havaya uçuruldu.

İsrail ordusu, yaklaşık 7 ay önce yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırılar düzenliyor.

Filistin resmi verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 851 kişi öldürüldü, 2 bin 437 kişinin yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 737'ye, yaralı sayısı 172 bin 539'a yükseldi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

