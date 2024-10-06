İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 30 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 30 Ölü

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 30 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var.

06.10.2024 13:16
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İsrail ordusunun bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği ve mayıs ayından bu yanaki en şiddetli hava saldırılarında şu ana kadar 30 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Cibaliya ve Beyt Lahiya beldelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 30 Filistinlinin cenazesi ile onlarca yaralı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere nakledildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin ve kampının doğusuna girdiğini, Filistinlilerin evlerini ağır top mermileriyle vurmaya başladığını aktardı.

İsrail ordusunun dün akşamdan itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyinin çeşitli bölgelerine düzenlediği en az 100 hava saldırısı, binalarda, kamu tesislerinde, okullarda ve çeşitli barınma merkezlerinde büyük bir yıkıma neden oldu.

Onlarca Filistinli aile, Cibaliya kampının doğusundaki El-Kerame, Es-Sultan ve El-Atatre bölgelerinden Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezine kaçmak zorunda kaldı.

Cibaliya kampında ve Kuzey Gazze kentinin geniş alanlarında askeri araçlar, insansız hava araçları ve sürekli ateş eden İsrail askerleri, evleri ve çeşitli barınma merkezlerinin yanı sıra hareket eden her şeyi hedef aldı.

İsrail ordusundan bölgenin boşaltılması tehdidi

Öte yandan İsrail ordusuna ait uçaklardan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerin boşaltılmasını isteyen broşürler atıldı.

Üzerinde "savaşın yeni bir aşamasındayız" ifadesinin yazılı olduğu broşürlerde, Hamas'ın yeniden altyapısını oluşturmaya başladığı bu bölgelerin tehlikeli savaş alanı olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 30 Ölü - Son Dakika

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