İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 9 Ölü

İsrail hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti, birçok yaralı var. Saldırılar devam ediyor.

24.09.2024 14:20
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Kayzan Neccar bölgesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

Evin enkazından 5 kişinin cansız bedeni ile 10'dan fazla yaralı çıkarıldı.

Han Yunus'un merkezindeki Şeyh Nasır'ın Tahliyye bölgesinde de İsrail tarafından hedef alınan bir evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni ve 5 yaralı çıkarıldı.

Deyr Belah'ın doğusundaki Matahın Kavşağı yakınında sivil bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail evleri havaya uçuyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA'larla Megazi girişi yakınlarına ateş açıldı, Gazze kentinin güneyinde yer alan bazı evler havaya uçuruldu, bölgeden patlama sesleri yükseldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Sabra ve Zeytun mahallelerinin güneyinde ve üniversite bölgesi çevresinde yer alan onlarca konutu havaya uçurdu.

İsrail'in konutları havaya uçurma eylemlerinin genişleyerek devam ettiği kaydedildi.

Zeytun Mahallesi'nin güney ve doğusu İsrail topçu saldırılarına maruz kalırken, ateşli silahlar ve helikopterle Gazze kentinin güneybatısındaki üniversite bölgesi yakınlarına da saldırı düzenlendi.

İsrail hücumbotlarından, Gazze kentinin güneybatısı ile Beyt Lahiya'nın kuzeybatısına top atışı yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail ordusuna ait toplar, Refah'ın kuzeybatı bölgelerini hedef alırken, ordu Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesine saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinli öldü, 95 bin 921 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika

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