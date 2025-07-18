İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 34 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 18 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında en az 34 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya verdiği demeçte Gazze'nin doğusunda yer alan ve yerinden edilmiş insanların kaldığı Kutsal Aile kilisesine İsrail'in düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kilisenin rahibi Gabriel Romanelli'nin de bulunduğu 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yerel kaynaklara göre cemaatin kilisede barış için dua etmesinin hemen ardından düzenlenen hava saldırısı, aralarında özel gereksinimli bireylerin de bulunduğu yaklaşık 600 kişinin barındığı yapıda ciddi hasara yol açtı.

Basal, İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde yardım görevlilerine yönelik saldırısında 8 kişinin, Gazze'nin bazı mahallelerindeki iki apartman yakınında toplanan Filistinlilere düzenlenen bombardımanda ise 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Basal, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir Filistinli ailenin evine düzenlenen bombardımanda 7 kişinin, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın doğusunda sivillerin toplandığı bir noktaya yönelik topçu ateşinde 4 kişinin, bitişikteki Bureyc Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin barındığı Ebu Helu Okulu'na ait bir çadırın hedef alınması sonucu ise 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail'in yerinden edilmiş insanların çadırlarına yönelik İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Aynı gün El-Mevasi bölgesine düzenlenen hava saldırısında ise genç bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin güvenlik kaynaklarına göre, İsrail topçu birlikleri helikopter ateşi eşliğinde Gazze'nin kuzey, doğu ve güney kıyısındaki mahallelerini bombalarken, Refah ve Han Yunus'taki bazı konutları da imha etti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin çarşamba günü paylaştığı verilere göre İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun saldırılar nedeniyle en az 7.750 Filistinli hayatını kaybetti, 27.566 kişi ise yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 58.573'e, yaralı sayısı ise 139.607'ye ulaştı.