İsrail'in Gazze'ye Saldırı Tehdidi ve Zorunlu Sürgün - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırı Tehdidi ve Zorunlu Sürgün

14.06.2025 14:45
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İsrail, Gazze'de Filistinlilere zorunlu sürgün emri vererek saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti için saldırı tehdidinde bulunarak Filistinliler için sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin güneyinin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayımladı.

Ordu Sözcüsü Adraee, Gazze Şeridi'nde en fazla yerleşimin bulunduğu ikinci nokta olarak bilinen Han Yunus kentindeki Beni Süheyla, Abasa el-Kebira ve el-Cedide beldelerine saldırı tehdidinde bulundu.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Filistinlilerin sahil şeridindeki "güvenli olduğunu" iddia ettiği Mevasi bölgesine zorunlu göç emri yayımladı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor. Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok." sloganını tekrar ediyor.

?- Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 5 bin 14 Filistinli hayatını kaybetti, 16 bin 385 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 297'ye, yaralıların sayısı da 128 bin 426'ya yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 274'e, yaralıların sayısı da 2 bin 532'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırı Tehdidi ve Zorunlu Sürgün - Son Dakika

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