İsrail'in Gazze'ye saldırıları çevre zararına yol açtı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları çevre zararına yol açtı

İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları çevre zararına yol açtı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü saldırıların Gazze Şeridi'nde çevre zararına yol açtığını duyurdu. Gazze'deki savaşın milyonlarca Filistinlinin hayatını değiştirdiği ve doğal çevreye büyük zarar verdiği belirtildi. Filistinlilerin zorla göç ettirilerek altyapının bulunmadığı bölgelerde yaşamak zorunda kalması nedeniyle çöp dağlarının oluştuğu Gazze Şeridi'nde çevreyi koruma hizmetlerinin yeniden faaliyete geçmesinin yıllar süreceği ifade edildi.

05.06.2024 17:13
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü saldırıların Gazze Şeridi'nde "fekalet" seviyede çevre zararı verdiğini duyurdu.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla İsrail saldırılarının Gazze'de sebep olduğu duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Gazze'deki savaş milyonlarca Filistinlinin hayatını tepeden tırnağa değiştirdi ve su, temiz hava, gıda ve geçim kaynaklarının dayandığı doğal çevreye büyük zarar verdi." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilerin zorla göç ettirilerek altyapının bulunmadığı bölgelerde yaşamak zorunda kalması nedeniyle çöp dağlarının oluştuğu Gazze Şeridi'nde çevreyi koruma hizmetlerinin yeniden faaliyete geçmesinin yıllar süreceği kaydedildi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumundan yapılan ortak açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin ediliyor." bilgisine yer verilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği", altyapıyı kapsamlı bir şekilde tahrip ettiği ve yakıt kıtlığının, tüm atık su arıtma tesis ve sistemlerinin bozulmasına yol açtığı vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları çevre zararına yol açtı - Son Dakika

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