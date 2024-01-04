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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk 22 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve büyük insani felakete neden olan saldırıları 90. gününde sürerken Gazze Şeridi çevresindeki askeri hareketlilik de hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü, 57 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları devam ediyor
04.01.2024 - 20:23,
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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk 22 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve büyük insani felakete neden olan saldırıları 90. gününde sürerken Gazze Şeridi çevresindeki askeri hareketlilik de hız kesmeden devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü, 57 binden fazla Filistinli de yaralandı.

AA ekibinin görüntülediği, İsrail saldırılarının hedefi olan Cuhr ed-Dik ve Bureyc Mülteci Kampı çevresinden dumanlar yükseldi. Bölgedeki sivil yerleşimler, ticari yapılar, fabrika ve üretim tesislerinin büyük yıkıma uğradığı dikkati çekti.

İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri aracın Gazze Şeridi'ne giriş-çıkış yaptığı görüldü.

Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterin Gazze Şeridi'ni füzelerle vurduğu, tankların bölgede dolaşmaya devam ettiği, İsrail savaş gemisinin de Gazze açıklarında seyrettiği görüldü.

İsrail'in yoğun saldırı, abluka ve işgali altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonu zorla yerlerinden edildi.

Dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla üçüncü noktası Gazze'de yaşayan Filistinliler, barınmadan yoksun, açlık, kıtlık, hastalık, sağlık hizmeti eksikliği, temiz su yoksunluğu gibi insanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere, 22 bin 438 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA
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