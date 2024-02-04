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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail güçleri, halkı aç ve susuz bırakarak Gazze Şeridi'nde insanlık felaketine yol açıyor. İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlerken, birçok kişi öldü ve yaralandı. Saldırılarda hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

04.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 121'inci gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyi başta olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlerken, İsrail ordusuna ait hücumbotlar ve topçu birlikleri de Gazze'yi deniz ve karadan hedef aldı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesinde Ebu Safer ailesine ait evin bombalanması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinin yanı sıra Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentlerine yönelik saldırılarında en az 10 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmesinin ardından onlarca cesedin Kemal Advan Hastanesi'ne ulaştığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika


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