İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

21.02.2026 12:06
İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarına göre İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ordunun kontrol ve konuşlanma bölgeleri içinde yer alan Beni Suheyla kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, İsrail donanmasının Han Yunus açıklarında denizden yoğun ateş açmasıyla eş zamanlı yapıldı.

İsrail topçuları da ateşkes anlaşması uyarınca ordunun kontrolünde olan Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı.

İsrail zırhlı araçlarından Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda kalan bölgelere yoğun ateş açıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 611 kişi hayatını kaybederken, 1630 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA

11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
