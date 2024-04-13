İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları sonucu ölü sayısı 33.634\'e yükseldi

Güncel

ÇEKİM TARİHİ: 12 Nisan 2024

Nuseyrat Mülteci Kampı'ndan çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 33.634'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saat içinde İsrail ordusunun 89 Filistinliyi öldürüp 120 kişiyi yaralamasıyla İsrail-Hamas çatışmasının başlangıcından bu yana ölen Filistinli sayısı 33.634, yaralanan Filistinli sayısıysa 76.214'e yükseldi.

Açıklamada İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerini engellemesi sonucu enkaz altında ve sokaklarda halen cansız bedenler olduğu kaydedildi.

Öte yandan Filistinli sağlık kaynakları, Cuma günü Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimcilerle yaşanan çatışmalarda en az üç Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Hamas, öldürülenlerden birinin hareketin yerel komutanı olduğunu doğruladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)