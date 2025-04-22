İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ne ve Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda 2'si çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik hava saldırısında 1 Filistinli öldü.

Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen top atışında ise 1 Filistinli ağır şekilde yaralandı.

Refah ve Han Yunus kentlerinde düzenlenen saldırılarda da yaralananlar oldu.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.