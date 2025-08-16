İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Zeytun Mahallesi Yerle Bir Oldu - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Zeytun Mahallesi Yerle Bir Oldu

16.08.2025 13:57
İsrail'in 6 günde Zeytun Mahallesi'nde 400 ev yok oldu, 90 bin kişi göç etti. Soykırım tehlikesi var.

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu, İsrail'in 6 gün boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi'nin adeta yerle bir olduğunu, yaklaşık 400 evin uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildiğini açıkladı.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği son saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail, 6 günde Gazze'nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ni adeta yerle bir etti. Yaklaşık 400 evi uzaktan kumandalı patlayıcılar, yüzlerce hava saldırısı ve top atışıyla yok etti. Saldırılar nedeniyle mahalledeki 90 binden fazla kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Okullar ve camiler de hedef alınıyor

Mahalle sakinleri zorla göç ettirilirken, patlamalar ve bombardıman nedeniyle enkaz altında kalan ölü ve yaralıların da çıkarılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, evler, okullar ve camilerin hedef alındığına dikkat çekilerek İsrail'in bu saldırılarının Gazze'yi tamamen işgal etme ve mahalleleri boşaltma amacı taşıdığı, yaşananların "sistematik bir soykırım politikası" olduğu vurgulandı.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
