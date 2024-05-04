İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına rağmen ilk anaokulu açıldı

Güncel

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri karadan, havadan ve denizden saldırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde eğitimin ilk adımı atılarak ilk anaokulu açıldı.

İsrail ordusu, 2006 yılından beri abluka altında tutulan 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yaklaşık 7 aydır sürdürüyor.

İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri eğitim de hayatın diğer birçok alanında olduğu gibi kesintiye uğramış durumda.

Hava bombardımanı ve karadan saldırıların ilk hedefi olan kuzeydeki Gazze kentinde, gönüllü bazı kadın eğitimcilerin çabalarıyla 4 yaş üstü çocukları eğitimle buluşturan Sirac el-Aksa Anaokulu açıldı.

AA muhabirinin Gazze kentinde ziyaret ettiği anaokulu bahçesinde oyun oynayan ve eğlenen Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun 7 aydır sürdürdüğü saldırıları bir nebze de olsa görmezden geldikleri mutlu bir ortamı yakalamış görünüyor.

Okul bahçesinin duvarları ise çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen çocukların ve barış içinde daha iyi olacak geleceklerinin hayalleriyle süslendi.

İsrail'in saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilk olan Sirac Aksa Anaokulu, 211 gündür devam eden bombardımanın yol açtığı yıkım, yerinden edilme ve açlık krizi gibi zorlukları yaşayan Filistinli çocuklara yeniden eğitim hayatlarıyla buluşma umudunu veriyor.

Anaokulunda çocuklara psikolojik destek veriliyor

Filistinli kadın öğretmenlerin gönüllü çabalarıyla açılan Sirac Aksa Anaokulu, Gazze kenti ve kuzeydeki diğer bölgelerden 4 yaş üstü çocukları kabul ederek psikolojik destek sağlıyor.

Okul öğretmenlerinden İkram Hale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de bir anaokulunu açma imkanı bulduk. Bunu, çocuklarının yeniden eğitim sınıflarına dönmelerini isteyen Filistinli ailelerin talebi üzerine başlayan çabalarla yaptık." dedi.

Eğitimci ve eğitim araç-gereçleri konusunda imkansızlıklarla boğuştuklarına dikkati çeken Filistinli öğretmen Hale, "Eğitimle buluşturulan çocuklara aynı zamanda eğlence içerikli etkinlikler ve psikolojik destek de sunuluyor ki savaş sebebiyle yaşadıkları acıların etkileri hafiflesin. Anaokulundan sonra çocukları normal eğitimlerine geçiş yapacaklar. Yaşadığımız her türlü zorluklara karşı eğitimli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Anaokuluna devam eden çocuklardan birinin annesi Nesrin Ebu Nahl ise öğrencilerin okula dönüşünü görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Filistinli anne, bu adımın "saldırılar nedeniyle çocukların zor psikolojik sorunlar yaşadığı bir dönemde atıldığını" belirterek, "Eğitimli bir nesil inşa etmeye çalışıyoruz. Bu yaştaki çocukların eğitim ve gelişimine ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Anne Ebu Nahl, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermesi ve tüm öğrencilerin okullarına dönmesi yönündeki umudunu ifade ederek, saldırılarla meydana gelen zor koşullar nedeniyle çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail güçleri, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sistematik ve sürekli saldırılarla eğitim tesislerini hedef alıyor. Bu durum okullarda ve üniversitelerde yaygın yıkıma neden oldu.

Eğitim altyapısı büyük ölçüde tahrip edildi

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin yayınladığı son istatistiklere göre, İsrail güçleri saldırılarında 103 okul ve üniversiteyi tamamen yok ederken, 311 okul ve üniversiteyi ise kısmen yıktı.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden (Euro-Med) 1 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusu, (kara işgali sırasında) Gazze'deki bazı okulları askeri üslere, kendi kuvvetleri ve araçları için bir üs, gözaltı, sorgulama ve işkence ihlallerinin yapıldığı merkezlere dönüştürdü.

Bunun bir insan hakları ihlali olduğu hatırlatılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında nisan ortasına kadar 6 bin 500'den fazla öğrenci ve 756 öğretmenin öldüğü, binlercesinin de yaralandığı ve sayıların her geçen gün arttığı tahmin ediliyor. 1 eğitim yılı boyunca 625 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum kalmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.