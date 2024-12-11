İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

11.12.2024 16:49
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde ikamet eden Şanti Ailesi'nin evini hedef alan İsrail ordusu, aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin güneybatısında bir arada bulunan sivillerden oluşan bir grubu hedef aldı. İlk yardım ekiplerinin ifadesine göre, saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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