İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Al Jazeera Mubasher muhabiri Muhammed Samir Vişah için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze kentinin güneybatısındaki Reşid Caddesi'nde aracı hedef alınan Vişah'ın naaşı, Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınarak, doğum yeri olan Bureyc Mülteci Kampı'na götürüldü.

Vişah'ın cenaze törenine meslektaşları ve Filistinliler yoğun katılım gösterdi.

Cenazeye katılan Filistinli basın mensupları, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınayarak sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite de cenaze töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün, işgal güçlerinin Filistinli gazetecilere karşı işlediği sistematik ihlaller zincirine eklenen yeni bir suçla karşı karşıyayız." dedi.

Filistinli gazeteci Abdullah Mikdad da gazetecilere yönelik saldırıların sistematik şekilde sürdüğünü belirterek "Bu, İsrail'in gazetecilere ve basın alanına yönelik süregelen saldırılarının bir parçası. Muhammed sadece bir sayı değil, yaşanan acıların bir hikayesidir." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Mikdad, gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması ve sorumluların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Al Jazeera'ya göre 1986 doğumlu olan Vişah, gazetecilik kariyerine 2006 yılında başladı ve Gazze Şeridi'nde önemli saha gelişmelerini takip etti.

Vişah'ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail'in saldırıları sonucu Ekim 2023'ten bu yana ölen gazeteci sayısı 262'ye ulaştı.