İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 29 bin 410'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 29 bin 410'a yükseldi

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında ölü sayısı 29 bin 410\'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi, yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu.

22.02.2024 11:48  Güncelleme: 11:49
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi, yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 29 bin 410'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 29 bin 410'a yükseldi - Son Dakika
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