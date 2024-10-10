İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 10 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 10 Filistinli Öldü

İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi, 10 Filistinli hayatını kaybetti.

10.10.2024 17:19
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde birçok noktaya düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ile askeri araçlardan, abluka ve yoğun saldırı altındaki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan çıkmaya çalışan Filistinlilere Ebu Şerh kavşağında ateş açıldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Es-Saftavi bölgesinde Abdurrahman Bin Avf Okulu çevresinde bulunan bir grup Filistinliye ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı çevresine hava saldırılarını yoğunlaştırırken eş zamanlı olarak El-Avde Hastanesi ve Tel ez-Zater bölgesini de topçu ateşiyle vurdu.

Avde Hastanesindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tel ez-Zater'de "Ebu Rakbe" ailesinin evine düzenlenen bombardımanda 7 kişi yaralandı. Sivil Savunma ekiplerinin hala enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.

İsrail saldırılarını yoğunlaştırıyor

İsrail ordusu, 5 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na kara saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere "tahliye uyarısında" bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 10 Filistinli Öldü - Son Dakika

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