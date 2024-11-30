İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 10 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 10 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralılar var.

30.11.2024 11:17
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze kent merkezindeki Rimal bölgesini hedef aldı.

İsrail'in Şüheda Caddesi'nde "Kehil" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bombalanan evin enkazında kalan 6 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, Cibaliya en-Nezle bölgesinde Halime es-Sadiyye Okulu yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı, bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araç ve bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 2 kişi öldü, olayda yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 363 Filistinli öldü, 105 bin 70 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 10 Filistinli Öldü - Son Dakika

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