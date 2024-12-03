İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 7 Ölü

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında en az 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

03.12.2024 14:48
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya beldesinde Kenan kavşağı yakınında sivilleri bombaladı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da sivillerin sığındığı bir okulun yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Beyt Lahiya ve Cibaliya'da sivillere ait bazı binaları havaya uçurduğu ifade edildi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesinden görgü tanıkları da bölgedeki bir alışveriş merkezi yakınında El-Caruşe ailesine ait evin bombalandığını ifade etti.

Saldırıda ölen, yaralanan ve enkaz altında kalanların olduğu kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bir kaç hafta önce Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampında Ebu Asi okulunu bombalaması sonucu yaralanan Filistinli 1 kadın hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki sağlık kaynakları da İsrail'in Refah kentinin En-Nasr beldesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 2 kişinin, Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesine nakledildiğini ifade etti.

Sivil savunma ekipleri, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu kaydetti.

Ayrıca İsrail ordusu Refah kentinin doğusunda El-Cenine Mahallesinde sivillere ait bazı binaları havaya uçurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika

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