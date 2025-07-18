İsrail’in Gazze'ye Saldırısında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara ve evlere düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde güneydeki Han Yunus bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırları ve bir evi hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım dağıtım merkezi yakınında ateş açtığı Filistinlilerden 6'sı yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde sivillerin bulunduğu bir alanın hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Çok sayıda sivilin yaşadığı bir eve düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Evin enkazında kalanların olduğu belirtildi.

Han Yunus kentinin batısı bölgesinde de İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) çadırları hedef alan saldırısında, bir kadın ve çocuğu hayatını kaybederken, en az 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırılarda da 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde ise İsrail'in bir evi bombalaması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla hedef almaya devam ediyor.