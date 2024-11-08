İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 4 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Meşru Beyt Lahiya ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Meşru Beyt Lahiya'daki saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, Tel ez-Zater'de 3 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli öldü, 102 bin 684 kişi yaralandı.