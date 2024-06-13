İsrail'in Gazze'ye saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şehri'ndeki bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 7 Filistinli öldü.

13.06.2024 23:56
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İsrail'in Gazze Şehri'ndeki bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 7 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail savaş uçağının Nafak Caddesi üzerindeki bir apartman dairesini bombalaması sonucu 3'ü çocuk, 3'ü kadın 7 Filistinlinin şehit olduğunu ve çok sayıda yaralının bulunduğunu bildirdi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, sivil savunma ekipleri, İsrail saldırısının olduğu yerde enkaz altındaki ölü ve yaralıları arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

-Zeytun Mahallesi'ndeki evler de bombaların hedefi oldu

İsrail topçu birlikleri, Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesindeki bölgeleri ve evleri bombalamaya devam etti.

İsrail saldırısında çok sayıda ev ve iş yerinde yangın çıkarken mahallenin doğusundan dumanların yükseldiği görüldü.

Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, Gazze şehrindeki Zeytun mahallesine giren İsrail güçleriyle "şiddetli" çatışmalara girdiklerini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 232 kişi öldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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