İsrail'in Gazze'ye Saldırısında Bir Filistinli Öldürüldü

26.05.2026 20:14
İsrail, Gazze'nin Zevayide bölgesine hava saldırısı düzenledi; bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinin batısında bulunan eş-Şalihat bölgesini hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşılmıştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 906 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 747 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 803'e, yaralı sayısının da 172 bin 855'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
’’Büyüyünce Neuer olacağım’’ diyordu Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
