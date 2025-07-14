İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Fas'ta protesto edildi

Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik kuşatma ve yerinden etme politikalarına karşı protesto eylemi düzenlendi.

Fas Filistin'i Destekleme Koalisyonu'nun çağrısıyla Acbari Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları ve sivil halkı hedef alan politikalarını protesto etti, ABD'nin ve Batılı ülkelerin İsrail'e sağladığı desteği de sert şekilde eleştirdi.

Gösteride taşınan pankart ve atılan sloganlarda, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, sistematik açlığa mahkum edilmesi ve sivillerin hedef alınması kınandı.

"Hayır, normalleşmeye ve normalleşme çabalarına hayır", "Filistin direnişine selam olsun", "Ey şehit, rahat uyu, mücadeleye devam edeceğiz" ve "Yazıklar olsun, Gazze yıkılıyor" sloganları atan göstericiler, Fas ve Filistin bayrakları taşıdı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivil halkı hedef alan cinayet, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları yürütüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki çağrılarına rağmen İsrail, bu talepleri göz ardı ediyor.