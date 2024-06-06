İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu Cibaliya'da ağır yıkım - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu Cibaliya'da ağır yıkım

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları sonucu Cibaliya\'da ağır yıkım

İsrail ordusunun geçen ay yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki ağır yıkım Anadolu Ajansının (AA) havadan aldığı görüntülere yansıdı. Saldırılar sonucu yüzlerce bina ve ev hasar aldı, bazı evler ise yandı. Cibaliya, İsrail'in hedeflerinden biri oldu.

06.06.2024 13:58
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İsrail ordusunun geçen ay yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki ağır yıkım Anadolu Ajansının (AA) havadan aldığı görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu, geçen ay Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlattı.

Yaklaşık 20 gün süren saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hava bombardımanının yanı sıra tank ve zırhlı araçlarla İsrail kara birliklerinin de destek verdiği saldırılarda, Filistinli gruplarla İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Mayıs ayının sonunda Cibaliya bölgesindeki kara birliklerini geri çeken İsrail ordusu, bölgede ağır bir yıkım bıraktı.

Filistinli kaynaklara göre, Cibaliya'daki binaların enkazlarında ve sokaklarda 120'den fazla Filistinlinin cansız bedeni bulundu.

Cibaliya'daki yıkım deprem bölgesini aratmıyor

AA ekibi, harabeye dönen Cibaliya'daki yıkımı havadan görüntüledi. Saldırılar sonucu oluşan yıkım nedeniyle Cibaliya'daki bazı bölgelerin tanınmaz hale geldiği görüldü. İsrail buldozerleriyle yolların tahrip edildiği bölgede yüzlerce bina ve evin hasar aldığı kameraya yansıdı. Bazı evlerin ise İsrail saldırıları nedeniyle yandığı dikkati çekti.

Bölgedeki yıkım deprem bölgesini aratmayacak nitelikte. İsrail saldırıları sonucu oluşan yıkım nedeniyle bir zamanlar Gazze'nin en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden biri olan Cibaliya'yı "gri şehre" dönüştürmüş durumda.

7 Ekim'den bu yana hedefte

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıların başlıca hedeflerinden biri Cibaliya ve bölgede bulunan Cibaliya Mülteci Kampı oldu.

Sık sık İsrail hava saldırılarının hedefi olan Cibaliya, kara birliklerinin de çok kez saldırılarına sahne oldu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu Cibaliya'da ağır yıkım - Son Dakika

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