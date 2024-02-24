İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 29 bin 606'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 29 bin 606'ya yükseldi

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 29 bin 606\'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 92 Filistinli öldü. Toplam can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi. Ayrıca saldırılarda 123 Filistinli yaralandı ve toplam yaralı sayısı 69 bin 737'ye çıktı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

24.02.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 92 artarak 29 bin 606'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 141 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 29 bin 606'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 29 bin 606'ya yükseldi - Son Dakika
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