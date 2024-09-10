İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 40 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 40 Ölü

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybederken 60 kişi yaralandı. İsrail Ordusu, saldırıyı Hamas'ın kontrol merkezini hedef almak için gerçekleştirdiğini iddia ederken Hamas bu iddiayı yalanladı. Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarında ise hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

10.09.2024 11:45
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(ANKARA) - İsrail'in Gazze'nin güneyinde daha önce güvenli bölge ilan edilen bir mülteci kampına yönelik saldırısında en az 40 hayatını kaybederken 60 kişi yaralandı. İsrail Ordusu, saldırıda Hamas'ın kontrol merkezini hedef aldığını iddia ederken Hamas bu gerekçenin 'tamamiyle yalan' olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un El Mevasi bölgesine yönelik saldırısında Gazze Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre en az 40 kişi hayatını kaybederken 60 kişi yaralandı. Bölge kaynakları ölü ve yaralıların yanı sıra, kıyı kentine yönelik gece başlayan saldırı sonucunda büyük kraterler oluştuğunu ve çok sayıda Filistinli'nin çadırlarıyla beraber kuma gömüldüğünü aktarıyor.

Daha önce İsrail Ordusu tarafından güvenli bölge ilan edilen El Mevasi, yerinden edilen çok sayıda Filistinli'nin akın ettiği ve çadırlarda yaşadığı kalabalık bir bölge.

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten sonra başlayan saldırılarından bu yana en az 40 bin 900 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için arabuluculu diplomatik çabalar devam ederken iki taraf birbirini müzakereleri sabote etmekle suçluyor.

Suriye'ye yönelik İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı hafta başında İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Suriyeli yetkililer İsrail'in haftabaşındaki saldırılarında sivil yerleşimlerini hedef aldığını bildirdi.

İsrail, Hizbullah'la karşılıklı rutin saldırıları çerçevesinde Lübnan ve Suriye'nin sınır bölgelerini düzenli olarak hedef alıyor. Son saldırılar Hama bölgesinde yoğunlaştı.

Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşından bu yana en yüksek sayıya ulaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 40 Ölü - Son Dakika

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