İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Reşid Caddesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı iki çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı.
Saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.
İsrail'in saldırısında çevredeki bazı çadırların da hasar gördüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Han Yunus'a Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?