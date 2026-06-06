İsrail'in Han Yunus'a Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'a Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

06.06.2026 06:18
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İsrail'in Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Han Yunus kentinin merkezindeki bir evi hedef aldı.

Saldırıda Filistinli Muhenned Osman Fervane hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, Fervane'nin düğününe saatler kala saldırıda yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'a Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

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