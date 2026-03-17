İsrail'in Han Yunus'ta Saldırısı: 3 Ölü, 14 Yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayına bağlı El-Mevasi Sahra Hastanesi kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

