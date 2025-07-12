İsrail'in Han Yunus'taki mezarlıkları kuşatması nedeniyle morglar defnedilemeyen cesetlerle doldu - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'taki mezarlıkları kuşatması nedeniyle morglar defnedilemeyen cesetlerle doldu

12.07.2025 14:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki mezarlıklara düzenlediği saldırıların ardından Filistinliler yakınlarını defnedecek alan bulamaz oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki mezarlıklara düzenlediği saldırıların ardından Filistinliler yakınlarını defnedecek alan bulamaz oldu.

Filistinliler, Han Yunus'a bağlı Mevasi bölgesinde barınacak yer bulamadıkları için mezarlıkları mesken tutmuş ve çadırlarını buralara kurmuştu.

Ancak İsrail ordusu 10 Temmuz'da Han Yunus'taki mezarlıklara buldozerlerle girdi ve yakınlarındaki çadırları tahrip etti.

Ordunun, mezarlıkları kuşatması nedeniyle Filistinliler, vefat eden yakınlarını defnedemedi ve Han Yunus'taki Nasır Hastanesi morgu cesetlerle doldu.

Mezarlıklara defin olmazsa, toplu mezarlar gündeme gelebilir

Han Yunus'taki mezarlıklar sorumlusu ve aynı zamanda Nasır Hastanesi morgunda gönüllü olarak çalışan Tafiş Ebu Hatab, "İsrail ordusu şu an Han Yunus'taki mezarlıkları işgal etmiş durumda ve ölülerimizi götürüp oraya defnedemiyoruz. Hastanenin morgu cesetlerle dolu. Bize bu insanları defnedebileceğimiz bir yer gösterin." diyerek feryat etti.

Hastanede her yerin cesetlerle dolu olduğunu söyleyen Ebu Hatab, "50-60 naaş var, aileleri onları nereye defnedeceklerini bilmiyor. Eğer bu durum böyle devam eder ve mezarlara defin yapılamazsa, bu naaşları toplu mezarlara gömmek zorunda kalacağız." dedi.

İsrail ordusunun bu mezarlıklarda ne aradığını kimsenin bilmediğini kaydeden Ebu Hatab, şunları söyledi:

"Savaşın başından bu yana 14 bini aşkın kişiyi defnettim ama bugün hiç bir şey yapamıyorum. Bu mezarlıklara gidecek olan kişi bunu hayatıyla ödüyor."

Hastanenin morgunu AA kameralarına açan Ebu Hatab, hem morgda hem dışarıda çok sayıda ölü olduğunu belirtti.

Filistinlilerin göçü, öldükten sonra da devam ediyor

Yakınlarını kaybeden Filistinlilerden kimi çaresizlik içinde cenazelerinin başında ne yapacaklarını düşünürken kimi de ulaşım sıkıntısına rağmen yakınlarını uzak yerlere defnetmek zorunda kaldı.

17 yaşındaki oğlu Hamza'yı kaybeden Filistinli anne Hiba Bereke, oğlunu Deyr el-Belah'ta defnetme kararı aldı ve göz yaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurladı.

Sabrin Ebu Hayye ise Şakuş bölgesinde bir okula düzenlenen saldırıda amcasını kaybettiğini, amcasını enkaz altından çıkarmaya giden kuzenlerinin de Beni Süheyla'da uğradıkları saldırıda yaşamlarını yitirdiklerini kaydetti.

Ebu Hayye, kuzenlerinden birini okul yakınlarına defnetmek zorunda kaldıklarını, diğerini de oraya defnedeceklerini söyledi.

Daha önce kızı Rua Kudeyh'i dün de yeğenini kaybeden Filistinli bir başka kadın ise "Şehitlere bile rahat yok." diyerek gençlerin uzak bir yere defnetmeye götürdüğü yeğeni Muhammed Kudeyh'in ardından üzüntüsünü dile getirdi.

Gazze'deki Filistin Vakıflar Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 10 Temmuz'da mezarlıkları iş makineleriyle tahrip ettiği ve ölülerin cesetlerini çaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'taki mezarlıkları kuşatması nedeniyle morglar defnedilemeyen cesetlerle doldu - Son Dakika

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