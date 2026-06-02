İsrail'in Hastane Saldırısında 4 Ölü, 127 Yaralı

02.06.2026 17:07
İsrail ordusunun Lübnan'daki hastaneye düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 4'e, yaralı sayısı 127'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi çevresine dün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, 127 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam saatlerinde Cebel Amil Hastanesi çevresini hedef alan hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 39'unun hastanenin sağlık, hemşirelik ve idari personelinden oluştuğu kaydedildi.

Hastane çalışanları arasındaki yaralıların 4 doktor, 27 hemşire ve 8 idari personelden oluştuğu ifade edilen açıklamada, bunlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Saldırının hastanenin çeşitli kat ve bölümlerinde büyük hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, otoparkın da ciddi şekilde zarar gördüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, tüm risklere rağmen hastaneyi açık tutarak sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam eden yönetim ve çalışanların gösterdiği cesaret ve fedakarlığın takdirle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, saldırının yol açtığı can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarın, İsrail'in uluslararası hukuk ile uluslararası toplumun kabul ettiği kural ve kararları hiçe saydığını bir kez daha ortaya koyduğu savunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

