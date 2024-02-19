İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları Gazze'deki prematüre bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor - Son Dakika
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İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları Gazze'deki prematüre bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor

İsrail\'in hastanelere yönelik saldırıları Gazze\'deki prematüre bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki prematüre bebeklerin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. UNFPA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in hastanelere yönelik saldırılar, kuşatmalar, ilaç ve yakıt eksikliği ve yaygın bulaşıcı hastalıklar nedeniyle Gazze'deki prematüre bebeklerin yakın bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. UNFPA, çocukların hedef olmaması için derhal ateşkes çağrısı yaptı. İsrail ordusu, Gazze'deki pek çok hastaneye düzenlediği havadan saldırılarla hizmet dışı bırakırken, kara harekatının başlamasının ardından hastaneleri kuşatma altına aldı ve buraları askeri kışlaya çevirdi. Han Yunus kentindeki Nasır ve Filistin Kızılayı'na bağlı Emel hastaneleri ise İsrail ordusunun yaklaşık 1 aydır devam eden kuşatması altında bulunuyor.

19.02.2024 22:45
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Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki prematüre bebeklerin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

UNFPA, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları, kuşatmaları, ilaç ve yakıt eksikliği ve yaygın bulaşıcı hastalıklar nedeniyle Gazze'deki prematüre bebekler yakın bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesine yer verilen paylaşımda, bu trajedinin derhal son bulmasının gerektiği kaydedildi.

UNFPA, "çocuklar hedef değildir." diyerek derhal ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki pek çok hastaneye havadan saldırı düzenleyip hizmet dışı bıraktı. Kara harekatının başlamasının ardından ise hastaneleri kuşatma altına aldı ve buraları askeri kışlaya çevirdi.

Bunlardan sonuncusu güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır ve Filistin Kızılayı'na bağlı Emel hastaneleri oldu. İsrail ordusunun, bu iki hastanedeki kuşatması yaklaşık 1 aydır devam ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları Gazze'deki prematüre bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor - Son Dakika

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