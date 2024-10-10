İsrail'in Hava Saldırıları Sivilleri Vurdu

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Sivilleri hedef alan hava saldırılarını inceleyen Airwars, İsrail ordusunun kamuoyuyla paylaştığı ve Hamas hedeflerine yönelik olduğunu öne sürdüğü görüntülerin yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar olduğunu ortaya çıkardı.

Uluslararası alanda hava saldırıları, hava savaşları ve hava operasyonlarını izleyen, inceleyen ve arşivleyen Londra merkezli Airwars, haber kanalı Sky News işbirliğiyle İsrail ordusunun X'te paylaştığı Gazze'deki hava saldırısı görüntülerini analiz etti.

Airwars'un araştırması, İsrail'in "nokta atışı" iddialarının aksine yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırıların İsrail ordusunun X'te paylaştığı görüntülerde yer aldığını ortaya koydu.

Paylaşılan görüntüler ile sivillerin öldürüldüğü saldırı noktalarını karşılaştıran Airwars, özellikle Hamas hedeflerine yönelik olduğu iddia edilen 17 saldırının 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirledi.

Airwars'tan araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Hamas'a ait tünel, karargah ya da üyeleri vurduğu iddiasıyla paylaştığı görüntülerin çoğunlukla detay vermeyen, hedefi göstermeyen, düşük kaliteli ve kısa süreli görüntüler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Sivil can kayıplarına ilişkin hiçbir referans vermiyorlar. Bu tamamen 'Bize inanın' mesajı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı ilk ay kamuoyuyla paylaşılan 600 saldırı görüntüsünün incelendiği belirtildi.

"Sivillerin zarar gördüğünü tespit ettik"

Görüntülerde vurulan yerlerin Gazze'nin neresi olduğunu coğrafi konumlandırma yöntemiyle bulma çabalarının 9 ay sürdüğü kaydedilen açıklamada, 72 saldırı görüntüsündeki yerin konumlandırıldığı vurgulandı.

Airwars'un sivil ölümlerinin yaşandığı saldırılara ilişkin arşiv tuttuğu da belirtilen açıklamada, "Saldırıların koordinatlarını Airwars arşivindeki iddiaların yerleriyle eşleştirerek son derece endişe verici bir şey bulduk. İsrail ordusunun bizzat yayımladığı görüntüler sayesinde 17 ayrı saldırıda sivillerin zarar gördüğünü tespit ettik." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in paylaştığı görüntüler 400'den fazla can kaybının yaşandığı noktaları gösterdi

Tam sayısı belirlenmese de 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği 17 saldırı arasında Cibaliye mülteci kampına 31 Ekim'de düzenlenen saldırı da bulunuyor. İsrail'in bir Hamas liderinin hedef alındığını açıklamasına karşın bu saldırıda en az 126 sivil can verdi.

Burada hayatını kaybedenler arasında en az 69 çocuk bulunurken İsrail'in iki Hamas savaşçısını hedef alarak gerçekleştirdiğini öne sürdüğü başka bir mülteci kampındaki hava saldırısında ise 92 sivil hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıda hedef olduğu kaydedilen Ayman Nofal'in yanı sıra en az 40 çocuk can verdi.

Al-Taj isimli apartman kompleksine düzenlenen saldırıda da Hamas'a ait tünelleri hedef aldığını açıklayan İsrail, buna ilişkin kanıtları ortaya koymadığı gibi saldırıda 101 sivilin can verdi.

İsrail'in buradaki sivillere önceden uyarı yapmadığı da öne sürüldü.