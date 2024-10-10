İsrail'in Hava Saldırıları Sivilleri Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Hava Saldırıları Sivilleri Vurdu

Airwars, İsrail'in Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarında 400'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

10.10.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivilleri hedef alan hava saldırılarını inceleyen Airwars, İsrail ordusunun kamuoyuyla paylaştığı ve Hamas hedeflerine yönelik olduğunu öne sürdüğü görüntülerin yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar olduğunu ortaya çıkardı.

Uluslararası alanda hava saldırıları, hava savaşları ve hava operasyonlarını izleyen, inceleyen ve arşivleyen Londra merkezli Airwars, haber kanalı Sky News işbirliğiyle İsrail ordusunun X'te paylaştığı Gazze'deki hava saldırısı görüntülerini analiz etti.

Airwars'un araştırması, İsrail'in "nokta atışı" iddialarının aksine yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırıların İsrail ordusunun X'te paylaştığı görüntülerde yer aldığını ortaya koydu.

Paylaşılan görüntüler ile sivillerin öldürüldüğü saldırı noktalarını karşılaştıran Airwars, özellikle Hamas hedeflerine yönelik olduğu iddia edilen 17 saldırının 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirledi.

Airwars'tan araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Hamas'a ait tünel, karargah ya da üyeleri vurduğu iddiasıyla paylaştığı görüntülerin çoğunlukla detay vermeyen, hedefi göstermeyen, düşük kaliteli ve kısa süreli görüntüler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Sivil can kayıplarına ilişkin hiçbir referans vermiyorlar. Bu tamamen 'Bize inanın' mesajı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı ilk ay kamuoyuyla paylaşılan 600 saldırı görüntüsünün incelendiği belirtildi.

"Sivillerin zarar gördüğünü tespit ettik"

Görüntülerde vurulan yerlerin Gazze'nin neresi olduğunu coğrafi konumlandırma yöntemiyle bulma çabalarının 9 ay sürdüğü kaydedilen açıklamada, 72 saldırı görüntüsündeki yerin konumlandırıldığı vurgulandı.

Airwars'un sivil ölümlerinin yaşandığı saldırılara ilişkin arşiv tuttuğu da belirtilen açıklamada, "Saldırıların koordinatlarını Airwars arşivindeki iddiaların yerleriyle eşleştirerek son derece endişe verici bir şey bulduk. İsrail ordusunun bizzat yayımladığı görüntüler sayesinde 17 ayrı saldırıda sivillerin zarar gördüğünü tespit ettik." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in paylaştığı görüntüler 400'den fazla can kaybının yaşandığı noktaları gösterdi

Tam sayısı belirlenmese de 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği 17 saldırı arasında Cibaliye mülteci kampına 31 Ekim'de düzenlenen saldırı da bulunuyor. İsrail'in bir Hamas liderinin hedef alındığını açıklamasına karşın bu saldırıda en az 126 sivil can verdi.

Burada hayatını kaybedenler arasında en az 69 çocuk bulunurken İsrail'in iki Hamas savaşçısını hedef alarak gerçekleştirdiğini öne sürdüğü başka bir mülteci kampındaki hava saldırısında ise 92 sivil hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıda hedef olduğu kaydedilen Ayman Nofal'in yanı sıra en az 40 çocuk can verdi.

Al-Taj isimli apartman kompleksine düzenlenen saldırıda da Hamas'a ait tünelleri hedef aldığını açıklayan İsrail, buna ilişkin kanıtları ortaya koymadığı gibi saldırıda 101 sivilin can verdi.

İsrail'in buradaki sivillere önceden uyarı yapmadığı da öne sürüldü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Londra, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Hava Saldırıları Sivilleri Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Hava Saldırıları Sivilleri Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.