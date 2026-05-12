İsrail'in Hava Saldırısı: Erzun'da Hasar
İsrail'in Hava Saldırısı: Erzun'da Hasar

12.05.2026 16:04
İsrail ordusu, Lübnan'ın Erzun beldesinde sağlık noktası yakınındaki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Erzun beldesinde bir sağlık noktası yakınındaki eve düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgede büyük hasar oluştu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Erzun beldesindeki bir sağlık noktası yakınında bulunan bir evi hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının beldedeki bir sağlık noktası yakınında bulunan binaya düzenlendiği görüldü.

Saldırı sonrası evin tamamen yıkıldığı, çevredeki araçlarla bir ambulansın da zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde, aralarında Erzun'un da bulunduğu 4 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 882 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
