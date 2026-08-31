İsrail'in Hava Saldırısında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Hava Saldırısında 3 Filistinli Öldü

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İsrail ordusu Gazze'de bir araca hava saldırısı düzenledi, 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir araca düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Tel el-Heva Mahallesi'nde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırı sırasında araçta bulunan 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Saldırının ardından araçtan yoğun alevler ve dumanların yükseldiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının bugün yaptığı??????? açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1320 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 385 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 73 bin 456 Filistinlinin öldüğü, yaralı sayısının ise 174 bin 496 olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Hava Saldırısında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika

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