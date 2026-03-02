İsrail'in Hava Saldırısında 31 Ölü

(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 149 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybı ve yaralı sayısının "öncü veriler" olduğu, bilançonun artabileceği belirtildi.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.